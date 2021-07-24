Катя Осадчая и Юрий Горбунов ожидают пополнения в семье — ведущие вдруг станут родителями, а теледива — многодетной мамой, ведь она еще воспитывает сына Илью от первого брака. Несмотря на интересное положение, Катя активно работает и снимается, а ее любящий человек пытается быть рядом, опекать и поддерживать любимую. Пара появилась вместе на концерте "Вечер премьер. Летняя серия". Шоумен опубликовал романтическое фото с женой в Instagram. Счастливые Катя и Юрий обнимаются и улыбаются в камеру. Катя зключила мужа в объятия и крепко прижалась к нему. Супруги позуюе в парных total white образах.

Юрий и Катя позировали в обнимку (фото: instagram.com/gorbunovyuriy) Катя блистала на публике в белоснежной легкой шелковом платье свободного кроя с ассиметричным рюшем от украинского дизайнера Эльвиры Гасанов. Декольте звезды украшала изящная боди чейн, инкрустированная камнями — трендовый аксессуар спускается на плечи и делает образ более утонченным.

Катя Осадчая блистала в объемном шелковом платье (фото: instagram.com/kosadcha) Фирменная фишка Кати -капелюшок — стала прекрасным дополнение к total white-лука блестящей знаменитости. Освежающий легкий макияж совершил праздничный образ теледивы. Под снимком романтических Кати и Юрия появилось немало восторженных комментариев. Юра молодец. Сердцем увидел в Кати замечательную женщину и маму Вы, как всегда, замечательные Вы наш позиив Наше созвездие Какая красивая и счастливая пара Вы прекрасны Какие же вы замечательные милоти Вы вау, волшебные Вы две прекрасные половинки в один прекрасный космоса Напомним, что ранее Катя Осадчая тронула сеть фото с младшим сынишкой Иваном на яхте.