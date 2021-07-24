Королева Елизавета II даже в свои 94 года не отказывает себе в маленьких слабостях. В Букингемском дворце признаются, что она любит перед обедом употреблять алкогольный коктейль, который повышает аппетит. Что входит в королевский коктейль и как его можно приготовить самостоятельно, рассказали в издании People. Говорят, что королева Елизавета выбирает крепкие алкогольные напитки — джин, ром и виски. За один день она может выпить до 4 крепких коктейлей. Букингемский дворец даже запустил собственный бренд джина, ингредиенты для которого выращивают в Норфолке, загородном королевском имении. В любимый напиток королевы Елизаветы джин тоже входит, а еще — крепкое французское вино дюббоне. Ингредиенты для коктейля Елизаветы II Джин — 50 мл Дюббоне — 100 мл лед лимон Как приготовить: Лимон помыть под проточной водой и нарезать произвольными кусочками. Положить в бокал. В бокал для коктейля положить немного колотого льда — на свой вкус. Смешать дюбонне и джин и вылить коктейль в стакан. Украсить можно долькой лимона и зонтиком — своему вкусу. Приятного аппетита — наслаждайтесь вкусом коктейля по-королевски прямо у себя дома. Напомним, ранее мы писали о том, какими простыми и полезными напитками можно охладиться в сильную жару — интересные рецепты. А также рассказывали о том, что врачи выяснили, алкогольные напитки можно употреблять в сильную жару.