Полиция Ровенской области открыла уголовное производство по факту загрязнения земель. Речь идет о розовые лужи с неизвестным веществом вблизи города Ровно. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины. Правоохранители вчера получили информацию о сливе вещества неизвестного происхождения в поле вблизи села Колоденка На почве между паями, которые обслуживает один из агрохолдингов, следственно-оперативная группа полиции обнаружила вещество розового цвета на площади 635,8 квадратных метров. На месте происшествия также работали сотрудники ДСНС Украины, экологическая и Держспоживслужба. Специалисты отобрали образцы почвы для проведения соответствующих экспертиз. По факту загрязнения земель веществами, вредными для жизни, здоровья людей или окружающей среды следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 239 УК Украины. Санкция статьи предусматривает штраф до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Напомним, вчера Госэкоинспекция обратилась в полицию через розовые лужи под Ровно.