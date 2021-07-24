Компания Илона Маска SpaceX предоставит бесплатный доступ к интернету Starlink наиболее пострадавшим от наводнения районам Германии. Общее количество терминалов планируют увеличить с 12 до 35 единиц. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Teslarati.

Сегодня, наибольшие проблемы со связью в результате наводнения наблюдается в районе федеральной земли Рейнланд-Пфальц, в связи с чем спутниковый интернет-компании SpaceX может быть достаточно полезным для жителей территории.

Известно, что в нескольких пострадавших районах развернуты 12 терминалов Starlink, но их количество могут увеличить до 35. SpaceX планируют поддерживать связь внутри пострадавших районов до тех пор, пока в Германии не ликвидируют последствия наводнения и не восстановят покрытия сотовых сетей.