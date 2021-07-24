За прошедшие сутки, 23 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня. Обошлось без ранений среди украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС. Так, вблизи опытно враг обстреливал украинские позиции из минометов 120-го калибра. Неподалеку Марьинки российские оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов. В направлении Красногоровки враг осуществлял обстрелы со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи населенного пункта Пески противник открывал огонь из минометов 120-го калибра. У Катериновки российские наемники вели обстрел с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. В районе Павлополь оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов. На Приазовье, неподалеку Водяного, вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали украинские позиции по автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. Также из минометов 120-го калибра оккупанты совершили обстрел частного сектора опытно. С автоматических станковых гранатометов российско-оккупационные войска обстреляли жилой сектор населенного пункта Марьинка, в результате чего местный житель получил осколочные ранения. Пострадавший находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья — удовлетворительное. Кроме того, был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. По состоянию на утро, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня — у Новоалександровки и вблизи Водяного возле Донецка. На обстрелы российско-оккупационных войск Украинской защитники открывали огонь.