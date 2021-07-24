Предложения по сохранению транзита газа через Украину в обмен на невыгодные закупки неприемлемы. Украина не будет доплачивать России за транзит газа в Европу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы "Нафтогаза" Юрия Витренко. Отметим, накануне глава российского "Газпрома" Алексей Миллер заявил о готовности обеспечить и увеличить транзит газа через Украину при дополнительных закупках российского газа. "Во-первых, это можно совместить с предыдущими заявлениями Путина, фактически состоит в том, что они хотят, чтобы Украина направления договаривалась с Россией. Но эти договоренности, и Путин намекал на это прямо, включали и импорт российского газа. И так всегда было, что россияне настаивали, чтобы мы покупали много российского газа по цене, которая значительно выше рыночной. И следствием всего этого было то, что мы в среднем платили на 5 млрд долларов больше за российский газ, чем мы получали за транзит ", — отметил Витренко. Он подчеркнул, что Украина не примет дискриминационные предложения. "Вот такое продление транзита, когда Украина еще должна доплачивать России, нам не нужно. Мы сейчас тратим меньше на весь импортированный газ, чем получаем за транзит. Сейчас Украина в плюсе, мы получаем деньги в госбюджет. Какие договоренности, которые приводят к тому, что деньги из Украины идут в Россию, нам не нужны ", — добавил Витренко. Напомним, во вчерашнем заявлении Миллера не было слов о том, что для транзита Украина должна непосредственно покупать газ у России. У президента России Владимира Путина заявляли, что переговоры о транзите должны быть коммерческими.