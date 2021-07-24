Украина не будет участвовать в заседаниях ТКГ в Минске. Об этом заявил советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал "Украина 24". "Я не знаю, чем они руководствуются, но украинская делегация руководствуется двумя вещами. Первое, мы считаем, что эпидемиологическая ситуация не позволяет нам ехать в Минск, и мы предпочитаем остаться в режиме видеоконференции. Второе — это ситуация в Беларуси, а именно то, что мы не признали избранным президентом Лукашенко. Украина отказала ему в праве представлять белорусский народ. то есть в таком состоянии ехать в страну и апеллировать к ее посреднических услуг было бы огромной ошибкой. Думаю, мы останемся в режиме видеоконференции пока ", — заявил Алексей Арестович . При этом он признал, что выбор другого места переговоров вместо Беларуси сейчас находится в теоретической плоскости. Разные страны придерживаются различных эпидемиологических мероприятий. Поэтому лучший выбор — оставить все, как есть до того момента, пока пандемия не пойдет на спад. "Я думаю, в ближайшее время все останется в режиме видеоконференции. Что касается стран, которые могли бы принять — это могли быть нейтральные страны, не являющиеся странами НАТО. В Европе это Австрия, Швейцария. Предложения разные звучали — от Польши, Турции, но согласие должны дать все стороны. согласятся ли россияне вообще на перенос-пока неизвестно ", — добавил советник украинской делегации в ТКГ. Напомним, что Арестович объяснил, почему Россия затягивает встреча с Зеленским. Также советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что Ермак и Нуланд обсуждают привлечения США к переговорам по Донбасса.