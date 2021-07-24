На Олимпиаде 2020 в Токио украинский дзюдоистка Дарья Билодид одержала победы над двумя соперницами и вышла в полуфинал Игр в первый медальный день. Фото и видео поединков Билодид 24 июля смотрите в материале ниже. Представительница Украины в весовой категории до 48 кг победила соперниц из Сербии и Португалии, и теперь в полуфинале встретится с Фуна Тонако из Японии. Начало финального блока будет 11:00 (по киевскому времени). Украинский "Анаконда" в 1/8 финала взяла верх на встрече на татами с представительницей Сербии Мией Николич. Выполнив прием "вазари" всего за 15 секунд до окончания поединка Дарья смогла одержать победу.

Дарья Билодид — Мия Николич в 1/8 финала Олимпийских игр 2020 в Токио (фото: Reuters)

Видео: Дарья Билодид одолела Мию Николич в 1/8 финала Олимпиады 2020 в Токио А в 1/4 финала Билодид встретилась с Катариной Костой из Португалии. Украинская чемпионка мира (2018 и 2019) и чемпионка Европы (2017 и 2019) провела содержания в дополнительное время и победила соперницу. Теперь в полуфинале Дарья встретится с японской чемпионкой мира — 2017 Фуной Тонако, которую ранее, на мировом первенстве-2019 в Токио, украинка уже побеждала.

Дарья Билодид прошла в полуфинал Олимпиады 2020 в Токио (фото: facebook.com/olympicua / Reuters) Ранее сообщалось, что на Олимпиаде 2020 в Токио определились победители по стрельбе из пневматической винтовки среди женщин.