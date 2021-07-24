Дзюдоисты из Украины будут соревноваться за медали Олимпийских игр в Токио. Начало финального блока стартует в 11:00. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НОК. Так, представительница Украины в весовой категории до 48 кг Дарья Билодид победила соперниц из Сербии и Португалии и в полуфинале встретится с хозяйкой татами Фуна Тонако. Артем Лесюк (до 60 кг) после поражения от дзюдоиста из Франции перешел в "утешительную сетку", где его в первой схватке ждет Торнике Чакадуа из Нидерландов. На Играх будут представлены 33 вида спорта (украинцы будут бороться за награды в 25 из них). Подробнее о расписании соревнования Олимпиады читайте в материале РБК-Украина. Ранее сообщалось, где и когда смотреть Олимпиаду-2020.