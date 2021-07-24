В Украине обновят государственные строительные нормы (ДБН), что сделает дороги безопаснее в первую очередь для автомобилистов. Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры КГГА Юрий Таций. Какие изменения произойдут? Проектом изменений в ДБН В.2.3-4: 2015 "Автомобильные дороги. Часть I. Проектирование. Часть II. Строительство" предусматривается обновление некоторых требований к автомобильным дорогам. Среди них: новые условия создания слоев дорожного полотна, полос движения для аварийной остановки, пешеходных переходов, дорожных ограждений и тому подобное. Это позволит обеспечить более высокий уровень безопасности для водителей во время эксплуатации ими объектов дорожной инфраструктуры. Также в новой редакции ДБН разработана таблица для проектирования транспортных развязок. Они делятся на классы в соответствии с категориями дорог на пересечениях и переключениях, а также интенсивности движения на них. В ДБН предоставляются варианты устройства переходно-скоростных полос в зависимости от различных условий пересечения потоков.

Фото: в Украине начнут строить дороги по-новому (facebook.com/YuriyTatsiy) "Обновление строительных норм по созданию автомобильных дорог обеспечивает реализацию одного из важных принципов программы Vision Zero, которая воплощается в Швеции для повышения безопасности дорожного движения. Подход этой инициативы предусматривает строительство и обслуживание безопасных дорог", — говорит Таций. Ранее мы писали подробную инструкцию того, как Украинская без лишней волокиты обменять старое водительское удостоверение на новое. Читайте также о том, как быстро охладить машину в жару без кондиционера.