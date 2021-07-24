В центре Киева возле здания министерства иностранных дел Украины заметили двух коз, которые паслись на маленьком "зеленом островке" на паркинге на Михайловской площади, 1. Соответствующее фото опубликовал член Совета Нацбанка Василий Горбаль в своем Facebook. В кадре видно, как одна из белых коз щиплет травку, а вторая рядом поднялась на бетонное ограждение, будто позирует фотографу. Горбаль шутку отметил, что таких животных следовало бы отлить в бронзе — уж очень красиво выглядит подобная картина с козами на фоне массивных колонн здания МИД Украины, выполненного в стиле сталинского ампира (монументализм), и построенного в 1939 году.

В Киеве возле здания МИД паслись козы (фото: facebook.com/vasyl.gorbal) В комментариях к публикации пользователи сети стали активно обсуждать зрелище, иронизировать и дискутировать — в том числе и по идентификации животных. Так, сначала Горбаль ошибочно назвал коз овцами, после чего получил массу комментов с пояснениями, что это не совсем корректно. Дошло до того, что автор поста сделал дополнительную публикацию, в которой объяснил свой "промах" в зоологии. "Конечно, я бы мог сразу исправить овец коз. Но осознание того, что любой обычный городской житель легко определяет разницу (судя по многочисленным комментариям) между овцами, козами и баранами, добавляет радости и гордости за страну", — отшутился сотрудник Нацбанка. Горбаль добавил, что скульптурная композиция "овцы в бронзе у МИД", по его убеждению, "должна иную смысловую и художественную нагрузку, отличное от основных комментариев". Нужно сказать, что этих двух коз замечают в центре Киева уже не впервые. Дело в том, что животные обитают в одном из домов неподалеку, и уже случались на глаза жителям столицы на газонах Михайловской и Софийской площадей, а также в сквере возле Владимирского проезда. Ранее сообщалось, что попугая Геннадия Кернеса выселили из горсовета Харькова, и теперь птицы по кличке Джонни отправили жить в зоопарк. Также мы писали о том, что недавно в Киеве возле метро заметили молодого оленя, который мирно прогуливался возле подземки и не боялся внимания окружающих.