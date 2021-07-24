Полиция раскрыла избиение общественной активистки в Днепре. Двух подозреваемых задержали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Нацполиции Игоря Клименко в Facebook. "Мы установили личности причастных к преступлению практически сразу. Это двое жителей Днепропетровщины 36-ти и 28-ми лет. В течение нескольких дней полицейские круглосуточно следили за их передвижением и в нужный момент задержали", — сообщил Клименко. По его словам, потерпевшая нападающих узнала. В ближайшее время суд изберет им меры предосторожности. Следователи полиции заботятся исключительно о содержании под стражей. Сейчас задержанные сотрудничать со следствием отказываются.

Фото: подозреваемые в избиении активистки (facebook.com/iklymenko.fb) Напомним, 16 июля в Днепре неизвестные избили местную правозащитницу Наталью Ешонкулову. Полиция возбудила уголовное дело за покушение на убийство.