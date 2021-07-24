По состоянию на сегодня, 23 июля все области Украины находятся в "зеленой" зоне карантина. При этом в двух областях один из эпидемиологических показателей не соответствует норме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава. В Луганской и Херсонской областях уровень госпитализации превышает норму. Он должен быть на уровне не выше 50%, однако в Луганской области этот показатель — 58,3%, а в Херсонской — 69,8%. Другие показатели соответствуют норме. Напомним, за прошедшие сутки в Украине обнаружили 745 новых случаев коронавируса. Ранее главный санврач страны заявил, что карантина через коронавирус этой осенью не избежать.