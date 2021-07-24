В Киеве обнаженный мужчина за рулем авто подъехал к женщине на улице возле магазина и начал приставать — пытался силой затащить в машину, предлагал интим. Инцидент произошел на Троещине ночью на улице Богатырской. Об этом 24 июля передает "Киев Оперативный" в Telegram-канале. Шокированная женщина начала кричать и звать на помощь, и вскоре подбежали неравнодушные люди. Однако нападающий все же смог отбросить женщину авто на пешеходную дорогу, и умчался. "Мужчина открывает дверь, и он оказывается полностью обнаженный и в неадекватном состоянии. Силой пытается меня затащить внутрь, предлагая" отлично провести вечер, пососать ". Я начинаю кричать на весь микрорайон и совпадают люди в округе, которые откликнусь на мой крик", — описала инцидент пострадала. Все вместе попытались задержать неадеквата, преградили ему дорогу, сорвали номерные знаки на его красном Dodge — "AA3452KM". По словам киевлянки, на неоднократные звонки на "102" никто не отвечал, полицейские не перезванивали, и в итоге обращения не было зафиксировано, хотя в милицию названивали с 00:10 до 02:00. "Человек за рулем полностью неадекватна, возможно пьяная, под наркотиками или просто имеет психические расстройства. Я уверена, что это не первая такая ситуация с ним …" — рассказывает женщина, которая чуть не стала жертвой извращенца. Также в сети опубликовано видео попытки "самосуда" над нападающим.

Видео: в Киеве обнаженный мужчина в авто приставал к женщине на улице Ранее сообщалось, что в Запорожье мужчина жестоко избил девушку в магазине, а "копы" его отпустили. Также мы писали о том, что в Киеве нападающий на женщин в туалетах ТЦ насильник состоялся 3 годами — человек в суде заявил, что якобы не собирался насиловать женщин, а только "шутил".