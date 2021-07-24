Ким Кардашьян отправилась на вечеринку в соблазнительном наряде, состоявшее из кожаных вещей. Этот материал, как и ранее, один из самых модных, вдохновляемся! Фото звезда показала в личном блоге. Ким Кардашьян появилась в кожаных черных брюках, а также топе с принтом под кожу питона, который едва прикрывал тело горячей бизнесвумен. В дополнение она подобрала босоножки на шпильках, а также крохотную сумочку от Jacquemus. Из украшений Ким отдала предпочтение двум цепочкам с крестиком и кулоном. А завершила образ ярким макияжем и гладкой укладкой.

Ким Кардашян (фото: instagram.com/kimkardashian) Образ отлично подчеркнул, что Ким не зря проводит в спортзале все свободное время. 40-летняя знаменитость выглядит стройной и подтянутой. Фигура Ким, как всегда, вызвала в сети немало увлечений. "Лучшая", "Нереальная", — не могут налюбоваться фанаты. Напомним, ранее Ким Кардашьян показала, какие наряды выбирает для дома.