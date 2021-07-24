В Кривом Роге ночью произошел пожар в доме престарелых. Эвакуировали 22 человека преклонного возраста. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДСНС. Информация о пожаре поступила в 3:06. Возгорание возникло в частном доме престарелых, который расположен на улице Железная Саксаганского района. Прибыв на место спасатели установили, что пожар возник в середине хозяйственной комнаты, расположенной на первом этаже трехэтажного дома. На момент возникновения пожара внутри дома принялось 25 человек: 22 из них — пожилые люди (жители пансионата) и 3 человека медицинского персонала: с первого этажа вынесен на свежий воздух 14 человек (из них 5 выведено персоналом пансионата до прибытия подразделений ДСНС) со второго этажа вынесен на свежий воздух 3 человека и 3 человека выведено в аппаратах СИЗОД; с третьего этажа выведено в аппаратах СИЗОД 2 человека. Пожар локализован в 3:26 и ликвидирован в 4:20. Огнем уничтожено старое домашнее имущество в хозяйственной комнате на площади 16 квадратных метров.

Фото: пожар в доме престарелых (dp.dsns.gov.ua)