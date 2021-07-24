Десять человек получили ранения в результате ДТП в Польше. Среди раненых-семь украинский. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.pl. Авария произошла утром на трассе вблизи города Радомско. Столкнулись легковой автомобиль Nissan Quashquai с автобусом Volkswagen. Автомобили оказались в канавах на противоположных сторонах дороги. Автобусом ехали девять человек, в том числе семь граждан Украины. Все они были ранены и доставлены в больницы. По данным полиции, трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, угрожает их жизни. 36-летний поляк, управлявший автомобилем Nissan, также был госпитализирован. В его крови обнаружили алкоголь. По предварительным данным, причиной столкновения автомобилей стало то, что водитель Nissan неожиданно выехал на своей машине на встречную полосу.