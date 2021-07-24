В Черкасской области, в селе Чеховка, отдыхающие в реке заметили много маленьких медуз. Также всего за десять минут отдыхающему удалось поймать несколько десятков. Видео с морскими существами опубликовали на странице "typical_cherkasy" в Instagram. Кроме того, таких медуз в Днепре под Черкассами заметили впервые. В комментариях пользователи пишут, что видели медуз и больших размеров. Другие же предполагают, что они могли приплыть в Черкассы через загрязненную водоем. Это очень плохо. Пресноводная медуза водится только в критически плохой воде; Там такая зеленая вода, и медузы не живут; Заблудились. Какая все же вода грязная. View this post on Instagram

A post shared by ТИПИЧНЫЕ ЧЕРКАССЫ (@typical_cherkasy) Ранее ТСН писали, что кандидат биологических наук, сотрудник Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины Куцоконь Юлия заявила, что в Днепре медузы нередки. Однако она объясняет, что это совсем не те медузы, живущие в море. Их называют краспедакустамы, они пресноводные из ряда лимномедузы и встречаются в пресных водоемах по всему миру, говорит биологиня. По ее словам, активному распространению краспедакустив в украинских реках способствовала очень теплая погода. Медузы являются безопасными для человека и никакой угрозы не могут причинить. Также медуз можно встретить в различных водоемах: озерах, ручьях, прудах, бассейнах, аквариумах. Чаще всего встречаются в небольших искусственных водоемах, куда, вероятно, попадают полипы вместе с водорослями и икрой рыб.

Фото: в реке Днепр обнаружили медуз (wikipedia.org) Ранее мы сообщали, что в реке Днепр в Киеве заметили медуз. Их показали на видео. Напомним, что прошлым летом в Днепре рыбак выловил экзотических рыб, обитающих у берегов Италии.