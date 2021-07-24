В Черкасской области, в селе Чеховка, отдыхающие в реке заметили много маленьких медуз. Также всего за десять минут отдыхающему удалось поймать несколько десятков. Видео с морскими существами опубликовали на странице "typical_cherkasy" в Instagram. Кроме того, таких медуз в Днепре под Черкассами заметили впервые. В комментариях пользователи пишут, что видели медуз и больших размеров. Другие же предполагают, что они могли приплыть в Черкассы через загрязненную водоем. Это очень плохо. Пресноводная медуза водится только в критически плохой воде; Там такая зеленая вода, и медузы не живут; Заблудились. Какая все же вода грязная. View this post on Instagram
Фото: в реке Днепр обнаружили медуз (wikipedia.org) Ранее мы сообщали, что в реке Днепр в Киеве заметили медуз. Их показали на видео. Напомним, что прошлым летом в Днепре рыбак выловил экзотических рыб, обитающих у берегов Италии.