В течение ближайших дней в Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Спасатели призывают быть крайне осторожными. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДСНС. Так, 24-26 июля чрезвычайная пожарная опасность в восточных областях, Волынской области, Житомирской области, Крыму. 26 июля: во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Сумской, Миколаиський областях "Такой неутешительный прогноз не только повлечет неудобства для граждан, но и создает предпосылки для резкого увеличения количества возгораний на территории Украины", — предупреждают спасатели. В ДСНС отмечают, что причинами масштабных пожаров в природных экосистемах зачастую последствия человеческой легкомысленности. Именно граждане довольно часто пренебрегают правилами пожарной безопасности, особенно во время объявления пожароопасного периода, выбрасывая окурки на обочины дорог, оставляя мусор в лесах или сжигая его на приусадебных участках.