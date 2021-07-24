Погода в Украине в ближайшие дни будет комфортная, а синоптическая ситуация будет обусловлена влиянием антициклона. Однако в начале следующей недели ударят грозовые дожди, и осадки накроют большую часть страны. При этом температура воздуха будет еще повышаться. Об этом говорится в прогнозе синоптиков Укргидрометцентра. Да, эти выходные, 24 и 25 июля, подарят Украинский ясные солнечные дни без дождей. Столбики термометров будут показывать в среднем около +24 … + 30 градусов (хотя в воскресенье на Закарпатье резко похолодает до +18 … + 20 градусов, а в южных регионах термометры поднимутся до +32 градусов).

Погода в Украине 24 июля (фото: meteo.gov.ua)

Погода в Украине 25 июля (фото: meteo.gov.ua) В понедельник, 26 июля, температура воздуха не изменится, почти повсеместно будет ясно, только во Львовской и Закарпатской областях начнутся грозовые дожди.

Погода в Украине 26 июля (фото: meteo.gov.ua) А вот уже во вторник, 27 июля, осадками накроет уже всю западную часть территории Украины, в то время, как от "линии" Житомирской и Винницкой областей, включая и дальше оставаться ясно или малооблачно, без осадков. Температура воздуха повысится до +27 … + 34 градусов (жаркое будет в Херсонской и Запорожской областях).

Погода в Украине 27 июля (фото: meteo.gov.ua) В среду, 28 июля, "мокрый" ореол значительно увеличится — дожди с грозами пройдут во всех западных, северных и местами центральных регионах. Жаркая погода сохранится.

Погода в Украине 28 июля (фото: meteo.gov.ua) Ранее сообщалось, что сильные ливни залили Бердянск, и на подтопленной участке в городе из-за обрыва электропроводов погибли два человека. Также мы писали о том, что в Одессе за день выпало 80% месячной нормы осадков.