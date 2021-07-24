В Запорожье семейная пара после употребления вяленой рыбы попала в реанимацию с ботулизмом. Несмотря на всю предоставленную течение месяца медицинскую помощь, женщина скончалась в больнице. Об этом передает местный телеканал ALEX UA. Мужчина до сих пор в клинике, его состояние врачи расценивают как тяжелое. Случай госпитализации произошел еще 15 июня — супруги съело вяленого леща, которого купили в торговой сети Запорожья. В областном центре МЗ информировали, что оба пострадавших попали в медучреждение в тяжелом состоянии. В больнице они были без сознания, не контактен, клинический диагноз — "ботулизм" тяжелой степени. К сожалению, женщина не смогла выжить. В Держпродспоживслужби Запорожской области сообщили, что установили производителя смертельно опасной рыбы, и сейчас идет расследование этого трагического случая. Что может привести к ботулизма, как распознать и лечить Токсин палочки ботулизма является самым опасным из всех известных бактериальных токсинов. Заболевание может возникнуть при употреблении пищевых продуктов без предварительной термической обработки. Это могут быть консервы, особенно домашнего приготовления, копченые, вяленые мясные и рыбные изделия, а также другие продукты, в которых есть условия для развития возбудителей. Украинский рассказали, какую рыбу сейчас нельзя есть: может вызвать серьезные проблемы Как предупреждают медики, в летнее время сушеная и вяленая рыба имеет особый спрос, и при этом же фиксируется увеличение случаев отравлений этим продуктом. В том числе ботулизмом. Дело в том, что в такой рыбе часто являются бактерии и при жаре они размножаются очень быстро. Так, вяленая и сушеная рыба часто становится "домом" для размножения токсинов. Некоторые подобные отравления приводят к летальному исходу. Ботулизмом является острое тяжелое инфекционно-токсическое заболевание, которое приводит к тяжелым поражениям нервной системы, изменений в работе сердечно-сосудистой системы, слабости скелетных и гладких мышц, нарушение зрения, глотания, моторики кишечника. При употреблении продукта практически невозможно определить наличие в нем ботулотоксина, поскольку он не имеет ни цвета, ни вкуса, ни запаха. Заболевание начинается с общей слабости, головной боли, головокружения. Позже появляются следующие симптомы: двоение предметов, ослабление ясности зрения, "туман перед глазами", потеря голоса, проблемы с глотанием. Поражается нервная система и развивается неврологическая симптоматика. В тяжелых формах заболевания основным симптомом является расстройство дыхания, паралич диафрагмы, в результате чего наступает смерть. Для лечения требуется госпитализация в стационар и введение противоботулинической сыворотки, поэтому при обнаружении симптомов немедленно обращайтесь к врачам. Ранее сообщалось, что в мае в Чернигове зафиксировали летальный случай от ботулизма. А перед этим под Харьковом обнаружили ботулизм у двух женщин, которые съели вяленую рыбу.