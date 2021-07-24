Чемпион мира по тайскому боксу и кикбоксингу Алексей Кудин, который поддерживал протесты в Минске, якобы попросил Александра Лукашенко о помиловании. Россия выдала Кудина Беларуси, после чего спортсмена содержится в СИЗО в Минске. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение, опубликованное на гостелеканалом ОNТ. На видео спортсмен, которого удерживают в СИЗО, утверждает, что с ним все в порядке. Он также заявил, что понесет наказание за поддержку протестов в Беларуси летом 2020 года и "искупает свою вину". "Хочу извиниться перед сотрудниками правоохранительных органов и буду просить Александра Лукашенко о помиловании", — сказал Кудин. Он добавил, что хочет, чтобы в Беларуси снова воцарились "покой, любовь и благодать". Напомним, арестованный в Минске оппозиционный журналист и основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич заявил, что признает в вину в публикации призывов к протестам после президентских выборов. Телеканал ONT опубликовал видео "признание" Протасевича, а затем — целое часовое интервью. Протасевича задержали в Минске 23 мая после того, как по приказу Лукашенко посадили самолет, летевший в Литву. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановська считает, что Лукашенко использует Протасевича как "трофей".