Большой Барьерный риф в этом году не войдет в список объектов Всемирного наследия, находящихся под угрозой исчезновения. Власти Австралии должны будут представить в феврале 2022 новый доклад о состоянии рифа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24. На заседании комитета всемирного наследия под председательством Китая делегаты проголосовали за то, чтобы не переводить Большой Барьерный риф в категорию "в опасности". "Позвольте мне искренне поблагодарить уважаемых делегатов за признание приверженности Австралии делу защиты Большого Барьерного рифа", — прокомментировал решение ЮНЕСКО министр охраны окружающей среды Австралии Сюзан Лей. Комитет попросил Австралию представить в феврале 2022 новый доклад о состоянии Большого Барьерного рифа. Кроме того, ЮНЕСКО призвал направить в страну мониторинговую миссию для изучения нынешнего состояния рифа. Напомним, ранее в ЮНЕСКО отмечали, что последствия глобального потепления может почувствовать и Большой Барьерный риф и призвали власти Австралии усилить меры по защите рифа. Большой Барьерный риф, тянется на 2,3 тысячи километров вдоль северо-восточного побережья Австралии, попал в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1981 году. После того как в 2017 году ЮНЕСКО впервые подняла вопрос об угрозе для этого объекта.