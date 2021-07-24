В пятницу, 23 июля, замглавы Харьковского облсовета и его сообщнику — адвокату сообщили о подозрении. Их накануне уличили в вымогательстве и получении взятки в размере более 1 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры. В ведомстве отметили, что действия заместителя председателя облсовета квалифицировали по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом, занимающим особо важное положение по предварительному сговору, сопряженное с вымогательством). При этом адвокату инкриминируется — ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК Украины (пособничество в получении неправомерной выгоды). Напомним, вчера НАБУ и САП разоблачили на взятке заместителя председателя Харьковского облсовета и его сообщника — адвоката. Они требовали 150 000 гривен от директора одного из коммунальных предприятий за то, чтобы тот остался на посту.