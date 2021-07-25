Фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя и певица Alyosha вместе с тремя своими детьми отправились на долгожданный отдых, для которого они выбрали солнечный Кипр. Артистка очаровала сеть милыми фото с сыновьями, а заодно и похвасталась стройной фигурой. Семейные кадры появились в Instagram исполнительницы. Вместе с сыновьями Марком и Романом Alyosha отправилась на прогулку по живописному городу и сделала несколько атмосферных кадров. Для променада мама троих детей выбрала стильный летний образ — короткие джинсовые шорты, которые подчеркнули ее длинные стройные ноги, и белый топ. На плечи она накинула белый свитер, а также дополнила лук белыми босоножками. Волосы певица оставила распущенными и решила обойтись без макияжа. И она и мальчики уже могут похвастаться золотистой загаром.

Alyosha захватила стройной фигурой на снимках с сыновьями с отдыха (фото: instagram.com/alyoshasinger) "Кипр то любовь. Уже немного загорели с ребятами, встретили новых пушистых друзей, полакомились местными вкусностями. А еще приключений и происшествий. Кстати — уже порядочно стран открыты для Украинской. Куда бы отправились в первую очередь? И полезная информация для тех, кто собирается на Кипр. Обязательно оформите заранее flight pass ", — поделилась впечатлениями от отдыха на Кипре Alyosha. Пользователи сети оценили фигуру и цветущий внешний вид артистки и засыпали ее комплиментами и пожеланиями хорошего отдыха. Мама троих детей выглядит, как старшая сестренка ребят Супер! Хорошего отдыха! Наслаждайтесь солнышком и замечательным морем! Вы чего так хороша? Иметь 3 детей не может так круто выглядеть !!! Такое шоколадное семейство. Хорошего отдыха Красота Хороший котик прекрасны! Счастья вам! Кот всегда рядом В этом году никуда не еду. Заметила, что у Вас такая гааарнааа фигура, огонь Приятно смотреть Алеша, ты — красавица мамасита Красивые нижки.засмагли. замечательное фото Напомним, ранее Alyosha и Тарас Тополя поразили признанием о семейных ссорах.