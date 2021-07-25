Все не раз слышали, что перекусов в питании желательно избегать. Но есть категория людей, которым они нужны на период адаптации к новому типу питания или по состоянию здоровья. Какие это состояния? — заболевания желудочно-кишечного тракта в стадии обострения, — выраженная степень дисфункции надпочечников, — желчнокаменная болезнь, — период активного роста у детей, — или когда вы просто не в силах дотерпеть до обеда / ужина. Хотите быть бодрыми и полными сил? Не ругать себя за кофе с шоколадкой? Врач-эндокринолог Екатерина Григорьева в своем Instagram назвала идеальные перекусы, которые не вредят здоровью. С чего должен быть идеальный перекус С белково-жировых и жирных продуктов. С добавлением овощей и корнеплодов. Клетчатка поможет продлить ощущение сытости. Просто порежьте их удобными кусочками и сложите в контейнер. Без углеводов. Углеводы, особенно простые, подавляют выработку орексина — белковых нейропептидов. Эти вещества отвечают за сон ночью и работоспособность и обучаемость днем. Если эту гармонию нарушить, вместо работы захочется спать. Булочка с соком обеспечит вам резкий подъем инсулина и глюкозы в крови, а это еще больше ослабит работу Орексин. Из напитков пейте только чистую негазированную воду. Ешьте в спокойной обстановке и хорошем настроении. Даже самый идеальный перекус не сможет усвоиться в условиях повышенного кортизола без адекватной кислотности желудочного сока. Больше зелени, меньше фруктов: нутрициолог рассказала, как питаться при отеках

Чем покормить детей, если обед еще не скоро (фото: pexels.com) Идеальный перекус, список идей Костный бульон, авокадо, Орехи: пекан, грецкие, миндаль, бразильский, макадамия. Еще раз напомню, что арахис — это не орех, он принадлежит к семейству бобовых. Тыквенные или конопляное семя, конопляное жмых. Кокосовые чипсы и стружка. Кокосовый йогурт / панакота на агаре или желатине. Перепелиные яйца. Маслины, оливки. Слабосоленая рыба / икра. 1 чайная ложка кокосового или какао-масла. Такие перекусы не дадут прыжков инсулина и помогут вам продержаться до следующего приема пищи без срывов на сладкое. Ранее врач рассказала, зачем нужно дополнительно принимать коллаген.