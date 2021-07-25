Частая болезнь всех путешественников — это диарея. Диарея путешественников — вполне медицинский термин, который обозначает гастроэнтерит. Он вызывается бактериями, которые специфичны для определенного региона. Чаще всего путешественников это заболевание преследует в жарких странах. Как справиться с заболеванием и можно ли избежать такой диареи — читайте в нашем материале ниже. Причиной появления гастроэнтерита может быть испорченная пища, некачественная пища, загрязненная вода или невыполнение элементарных правил гигиены — мытье рук. Чаще всего путешественников такая диарея поражает в азиатских странах, в странах Африки и Южной Америки. Источниками заражения может стать обычная вода, грязные руки, уличная еда, Морепродукты, экзотические блюда, местные сладости или напитки. Также диарея может быть вызвана изменением климата, рационом питания и даже стрессом во время путешествия. Вирусы и бактерии могут попасть в организм при использовании зубной щетки или использования местной воды для мытья фруктов. Как проявляется гастроэнтерит Чаще всего на 2-4 день пребывания в стране начинается расстройство кишечника — появляется диарея, тошнота, рвота, боли в животе, боли в суставах и мышцах, а также повышается температура тела. Такие симптомы быстро приводят к обезвоживанию и общего ухудшения состояния. Если к стандартным симптомам добавляется лихорадка, сильная боль в животе или диарея с кровью — то консультация врача необходима немедленно. Как лечить гастроэнтерит Восстановить водно-солевой баланс с помощью специальных препаратов и большого количества воды. Вода должна быть бутилированной и кипяченая. Применить препараты для подавления перистальтики Исключить из рациона напитки с кофеином, дрожжевые продукты, острое, соленое, жирное, блюда с большим количеством специй. При более тяжелых формах врачи могут назначить прием антибиотиков Как избежать диареи путешественников Для питья, чистки зубов, приготовления льда, мытья продуктов, которые не будут проходить термическую обработку — используйте бутилированную, кипяченую воду. Все напитки в поездках в бутылках и банках проверяйте на целостность упаковки и условий хранения не купайтесь в естественных водоемах, где вода может быть с бактериями. При купаниях не глотайте воду — это касается и посещения душа в жарких странах. В пищу употребляйте только те продукты, которые прошли термическую обработку. Не храните остатки еды, не подогревайте их второй раз — лучше выбрасывайте то, что осталось. Часто причиной диареи становятся продукты, которые неправильно хранились в дороге и подвергались воздействию высоких температур в транспорте. Тщательно мойте руки перед едой и после туалета с использованием моющего средства. Напомним, ранее мы писали о том, какими симптомами проявляется сильное обезвоживание организма. А также рассказывали о том, как уберечь детей и взрослых от сезонных кишечных инфекций.