Двое военнослужащих турецкой армии погибли на севере Сирии. Повстанцы обстреляли бронетранспортер в районе операции "Щит Евфрата". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны Турции. Представители турецкой армии сообщили также, что по боевикам, которые открыли огонь, был нанесен ответный удар. "Два наших солдата погибли, еще двое получили ранения в результате нападения террористов на наш бронированный автомобиль в районе проведения операции" Щит Евфрата ", — заявили в турецком военном ведомстве. В эфире телеканала TRT1 заявили, что атака на турецких военных произошла в районе города Эль-Баб в провинции Алеппо. Ответственность за атаку была возложена на группировки рабочей партии Курдистана / Сил Народной самообороны, которые признаны террористическими в Турции. Напомним, в июне стало известно, что американские военные в Сирии подверглись многочисленных ракетных обстрелов.