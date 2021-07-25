Некоторые худеют до сих пор верят, что есть продукты, потребляя которые вы точно наберете вес. Распределение продукты на "полезные" и "вредные" — уже неправильный путь. Мы, конечно, знаем, что трансжиры — это плохо, а омега-3 это хорошо, но ключевой момент всегда в умеренности. Любую пищу можно переесть! Даже здоровую! И можно съесть умеренно сладкое и это также будет здоровье питания. Диетолог Альбина Комиссарова на странице в Instagram взялась реабилитировать частых "врагов для фигуры". Хлеб. Он содержит длинные углеводы, клетчатку, витамины группы В, большое количество клетчатки, а значит, отлично насыщает. Отказываться от хлеба, если вы его любите не нужно. Рекомендуемая порция — 1 кусок в сутки (30 грамм). Выбирайте хлеб с добавлением цельнозерновой (обойной) муки. А вот выбирать бездрожжевой хлеб смысла нет. И бояться дрожжей тоже.

⠀ Иллюстративное фото (www.pexels.com) Банан / виноград. Непонятно почему бедные фрукты попали в черный список. Высокий ГИ? Для здорового человека значения не имеет, а по последним научным данным, возможно, даже для больных СД. На здоровье! ⠀ Картофель. Идеально — запеченный или отваренный в мундире, чтобы сохранить достаточное количество клетчатки. При этом не существует никаких временных рамок для еды, запомните! ⠀ Макароны. Кто-то еще их избегает? Сейчас почти все производятся из твердых сортов пшеницы, а также масса макарон с добавлением цельнозерновой муки. Бойтесь НЕ макарон, а жирных сливочных соусов к ним. Выбирайте томатный или вовсе без него. Напомним, что ранее диетолог Ольга Усенко назвала топ-6 утренних привычек для похудения.