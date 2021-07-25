В воскресенье, 25 июля, на Донбассе во время обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации получил ранение военнослужащий из состава Объединенных сил. Его состояние оценивается как средней тяжести. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-тактические группировки "Север". "В районе ответственности оперативно-тактической группировки" Север ", российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из автоматических станковых гранатометов", — говорится в сообщении. Воину оперативно оказана первая медицинская помощь и доставили в лечебное учреждение. Как уточняется, о действиях боевиков сообщено представителям ОБСЕ за украинской стороны Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).