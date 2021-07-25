На столицу Японии Токио, где проходят Летние Олимпийские игры "Токио-2020", надвигается тайфун "Непартак". Он несет с собой мощные дожди и высокие волны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал NHK. На данный момент тайфун "Непартак" находится в районе островов Бонин (также известные как Огасавара), расположенных к югу от Японии в Тихом океане. Сейчас скорость ветра в районе этих островов составляет 20 м / c, однако, чем ближе "Непартак" будет подходить в Токио, тем больше будет скорость ветра. К тому моменту, как тайфун подойдет к восточному побережью Японии, ветер будет поднимать волны до 6-8 метров, а в японской столице выпадет от 100 до 150 мм осадков. В оргкомитете Олимпиады в Токио объявили, что расписание соревнований может быть скорректирован из-за тайфуна, который приближается. "Непартак" стал восьмым тайфуном, сформировался в Тихом океане в 2021 году. Напомним о последствиях тропического шторма "Эльза" на Кубе. Там успели эвакуировать население к моменту приближения шторма в начале июля.