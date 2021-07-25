Курорты Азовского моря, на которые жаловались отдыхающие с начала июля из-за нашествия медуз наконец очистились. Вода в море стала прохладнее, как и температура воздуха. В сети появилось видео, "правдиво" показывает, что сейчас происходит на южном побережье. Судя по кадрам, сделанных отдыхающими на Арабатской стрелке в курортном селе Счастливцево, море стало чище после недавнего шторма. Вместе с изменением условий исчезли и медузы. По словам автора видео, температура воды около 25-26 градусов, иногда на пляж выбрасывает мертвых медуз-корнерот, но купаться они уже не мешают. Отдыхающие говорят, что в целом на курортах Азовского моря стало немного прохладнее, но температуру оценивают как комфортную.

Видео: Море на Арабатской стрелке очистилось от медуз Для справки: Арабатская Стрелка, или Арабатская коса — узкая и длинная полоса земли в северо-восточной части Крымского полуострова, состоит в основном из ракушечного материала, отделяющая залив Сиваш от Азовского моря. Граница между Украиной и оккупированной РФ по территории Крыма находится за поселком Стрелковое — самой южной точки Херсонской области. Что делать, если вас ужалила медуза В водах Азовского моря можно встретить два вида медуз — аурелия (ушастая медуза), и корнерот. Первый вид — не опасен, а вот корнерот может обжечь своими щупальцами. Если произошел контакт с медузой: на всякий случай примите антигистаминный препарат (противоаллергический), промойте обожженное место морской или соленой водой (но не пресной), попробуйте удалить частицы жгучих нитей медузы, нейтрализуйте ожоги соком лимона, раствором пищевой соды или 5% -м уксусом. Интересно, что на курортах Азовского моря придумали оригинальный способ борьбы с медузами. Их решили вылавливать, готовить и употреблять. Причем блюда получаются ресторанные и на мнение тех, кто их пробовал, довольно вкусные. Ранее мы писали, что медуз на курорте под Мелитополем настолько много, что их сгребают экскаватором.