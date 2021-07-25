Гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа 2021 обещает трем знакам Зодиака сумасшедшее везение в любви, карьере, деньгах. Кто эти счастливчики середины лета — узнайте ниже из нашего материала. Об этом пишет slovofraza. рак В последнюю неделю июля 2021 Раки столкнутся со многими позитивными изменениями, которые коснутся всех сфер жизни. В профессиональном плане вам придется постараться, и усилия будут замечены начальством. Астрологи прогнозируют вам вероятность повышения в должности и зарплате. Скорпион Скорпионов ждут неожиданные признания в любви и возможно даже предложение руки и сердца. Романтические свидания и встречи будут очень удачными, ваша харизма сможет покорить любое, даже самое холодное сердце. Однако Вам следует беречься травм и проблем со здоровьем. водолей У Водолеев появится перспектива поправить финансовую ситуацию. Вам не следует отказываться от общения, ведь для вас это будет важно. Есть шанс занять высокую должность, найти друзей или получить прибавку к зарплате. Но будьте осторожны с эмоциями и постарайтесь не срываться на близких людей. Ранее астролог Арина Артуровна предупредила об опасности, которую несет полнолуние с аспектом на Черная Луна.