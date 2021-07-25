В руинах многоэтажного дома Champlain Towers South В Серфсайд у Майами (США) завершили поиски Тел.в результате оползня погибли 97 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC. В то же время, один человек — 54-летняя Эстель Хедайя — остается пропавшим без вести и, как считается, стала 98-й жертвой катастрофы. Ее останки еще предстоит идентифицировать. Ее семья говорит, что после официального прекращения обыска она чувствует себя беспомощной и опасается, что о ней забудут. Напомним, 2 июля президент США Джо Байден встретился со спасателями и семьями пострадавших от обрушения дома в Майами. Встреча проходила 3:00, к ней присоединилась первая леди Джил Байден. Отметим, что здание обрушилось утром 24 июня. Всего в жилом доме было 135 квартир. Рухнули 55 из них. Президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Флорида.