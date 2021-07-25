За минувшие сутки, 24 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня. Обошлось без ранений среди украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС. У населенных пунктов Новоалександровка и Золотое-4 применялись противотанковые ракетные комплексы. В районе Водяного, что у Донецка, противник вел огонь из минометов калибра 120 мм. Под южным и Широкино боевики обстреляли позиции подразделений ОС со станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Во Авдеевка велся огонь из минометов калибра 82 мм. В направлении Новотошковское и Нью-Йорка наемники применяли станковые противотанковые гранатометы. Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. Подразделения ОС открывали огонь. С начала текущих суток в районе Новозвановка наемники вели огонь из вооружения БМП-1, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Напомним, накануне при обстреле Марьинки (Донецкая область) пострадал мирный житель, его забрали в больницу с осколочными ранениями. Кроме того, боевики из минометов обстреляли Опытное.