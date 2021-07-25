Погода в Украине этим летом выгоняет жителей Украины ближе к водоемам и прохладе. И самое оптимальное место для отдыха — это побережье морей, Азовского и Черного. Однако, что делать, если мест на пляжах почти не осталось, а на набережных даже по вечерам толпы людей? В Украине есть немало мест на побережье, где туристов обычно либо нет вовсе нет, либо очень мало. О таких местах рассказали на портале Omore. Кинбурнская коса. Сама безлюдная местность на украинском побережье. Несколько десятков километров в заповедной зоне, где запрещено строительство, почти нет дорог и цивилизации. Но есть заповедник, десятки кемпингов, невероятная природа и места для уединения. Добраться на косу можно катером из Очакова или сушей, по материку — но это вариант для экстремалов и любителей бездорожья.

Кинбурнская коса Джарылгач. Самый большой остров Украины, имеет 42 километра в длину — мест для уединения полно. С цивилизацией связь здесь только с помощью катеров, на самом острове нет толком ничего, кроме потрясающей природы и красоты. Питьевая вода только в двух местах — у маяков, куда приплывают туристы и на глубокой косе. Пищевые продукты на Джарылгач придется брать с собой. Бердянская коса. Она расположена возле города Бердянск и на самой косе уже достаточно развита инфраструктура — есть отели, базы отдыха, аттракционы и развлечения. Но и там есть прекрасные места с минимумом людей — нужно лишь пройти к краю косы, к маяку и за ним еще километр-полтора. Там почти безлюдный пляж.

остров Джарылгач Приморское, Одесская область. Эта местность находится в самой южной точке. Если отойти в сторону от возрастного или в сторону Тузловские лимана по косе — там абсолютно безлюдные пляжи, где можно разложить палатку, поставить кемпинг и остаться наедине с природой. Коса у Сергеевки, Одесская область. В Сергеевке выход к морю идет через мост. Автомобилем можно проехать только до моста, а дальше пускают только со специальным пропускам. Но туда можно добраться и с другой стороны — по песку с самой Залива. И там есть еще одна коса. Километр по мосту и еще километр по пляжу, и вы на косе, где абсолютно безлюдное побережье.

Коса у Сергеевки Окрестности Черноморская или Санжийка. Там полно малолюдных мест, где можно спокойно натягивать палатку или целый лагерь. А можно просто отдохнуть без толп туристов и криков поблизости. Очаков. Спрятаться от толпы здесь можно между портом 333 и Лесхозом — и дальше, в сторону Южного Буга. Выход на пляж не очень удобный, но людей там практически нет. А если арендовать катер, то через пол часа можно попасть на Кинбурнской косе. Напомним, ранее мы писали о том, что в сети показали самый "кайфовый" Украинский курорт. А также рассказывали о том, где находятся украинские "Гавайи" и "Мальдивы".