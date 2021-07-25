В Украине значительно поднялась температура. Синоптики предупредили о пожарной опасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДСНС. Сегодня в восточных, Волынской, Житомирской областях, 26 июля и во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Сумской, Николаевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Такая погода будет минимум до 26 июля. Ранее сообщалось, что погода в Украине в ближайшие выходные порадует солнечной и сухой погодой. Однако синоптики предупреждают о том, местами температура воздуха начнет снова резко подниматься и будет достаточно жарко.