25 июля 2021 согласно православному календарю чтят память мучеников Илария и Прокла, пострадавших за свою веру. В народе праздник называется проклятий день, Прокла плакальщиками, он имеет свои интересные обычаи и обряды, в частности, связанные с росой. Что нельзя делать в этот день, отмечают день ангела, важны традиции и приметы — читайте далее в нашем материале. Традиции Проклова дня нужно сделать 25 июля считалось, что роса обладает полезными свойствами. Ею нужно умываться, поскольку она помогает улучшить зрение, дает душевный покой, лечит от бессонницы. Также верили, что роса на Прокла может смыть порчу и сглазы. Молодые девушки умывались росой, чтобы сохранить молодость и красоту надолго. А беременные женщины пили ее, чтобы роды были легкими. Детей обтирали росой, чтобы защитить от злых сил. В этот день особую силу приобретали травы, которые принято было собирать на лугах и в лесах. Кроме того считается, что этот день отлично подходит для налаживания контактов и различных переговоров. Что запрещено делать в проклятий день Заниматься тяжелым трудом, ремонтом, уборкой, шитьем. Ругаться, сквернословить, желать людям зла. Считается, что вся негативная энергия возвращается утроенной силой. Употреблять сладости. Есть пищу, которую приготовили посторонние — можете получить с пищей их проблемы. Занимать гроши.Головни приметы 25 июля По этому дню судили, какой будет осень. Солнечный день предвещал теплый сезон, а дождь 25 июля, соответственно, дождливую осень. Холодный день предвещал раннюю и суровую зиму. Грибы появились в лесу — жди похолодания. Листья на верхушках стали желтыми — осень придет рано. Нет росы — жди непогоды; большая роса — год будет счастливым. Ночная роса НЕ просыхает — до грозы. Туман над лесом — до дощу.День ангела сегодня отмечают: Михаил, Прокл, Арсений, Вероника, Симон, Мария, Иван и Гавриил. Ранее мы писали, когда будем отмечать Ильин день, и обязательно нужно сделать к празднику. Также недавно появился календарь выходных, рабочих и праздничных дней в августе 2021.