Украинский боксер-легкоатлет Денис Беринчик победил экс-бойца UFC Артема Лобова во время боя на голых кулаках во Дворце спорта 24 июля. Смотрите ниже лучшие моменты и победные удары украинского чемпиона, который голыми руками отключил бойца по прозвищу Русский молот. Необычный поединок состоялся в Киеве между обладателем пояса WBO International в легком весе Денис Беринчик и экс-бойцом UFC (смешанные единоборства) Артемом Лобовым, российским спортсменом, который сейчас представляет Ирландию. Формат кулачного боя состоит из 5 раундов по 2 минуты, но на пятый раунд Лобов, по кличке Русский молот, не пошел. Все лица Лобова было в крови после четвертого раунда, поэтому он отказался от проведения заключительного этапа боя. После боя Денис показал на своей Instagram странице фото шорт и бинтов, которыми были обмотаны кулаки во время боя. На спортивной экипировке были следы крови. Посмотреть этот сообщение в Instagram

Сообщение, расширенный Денис Беринчик (@berinchyk)

Фото: Денис Беринчик показал окровавленные вещи после боя с Лобовым (instagram.com/berinchyk) Смотрите на видео ниже лучшие моменты боя между Денис Беринчик и Артемом Лобовым, а также полный бой. Для справки: Денис Беринчик 27 лет. Он родился в городе Краснодон (Луганская область). Добился больших успехов в своей карьере: серебряный призер Олимпийских игр в Лондоне, серебряный призер Чемпионата мира 2011 года, победитель чемпионата Международной федерации университетского спорта 2010 в весовой категории до 60 кг, бронзовый призер Всемирной летней Универсиады 2013 года, обладатель Кубка Украины 2009 года. С 2012 до 2014 лет выступал во Всемирной серии. В социальных сетях украинского чемпиона поддержали восторженными комментариями. "Меня веселили" эксперты "к бою, которые говорили что голые кулаки это другое. Они не понимают, что уровень олимпийского призера и чемпиона мира, никакие сняты перчатки не сотрут. Скорость, чувство дистанции, тайминг, работа корпусом, работа ног …" — написал один из пользователей. "Беринчик — красава, претерпел натиск и тактично развалил", — восхищается пользователь сети. "Это было очевидно, профессиональный боксер, у него дыхалка неубиваемая, а" лоб "уже в первом раунде обосрался, Беринчик тупо в своей тарелке хорошо его разобрал, если бы было еще пару раундов он бы его отключил", — добавил комментатор. Напомним, что украинский боксер Александр Усик подписал контракт на бой с британским супертяжеловесом Джошуа. Боксер провел в супертяжелом дивизионе только два боя, и в обоих одержал победу.