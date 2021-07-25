Погода в Украине в августе может поставить температурные рекорды, после которых ожидается удар стихии. А в середине месяца температура может сильно снизиться. Что будет с погодой в Украине в последний летний месяц — читайте ниже в нашем материале. Согласно прогнозу «народного синоптика» Леонида Горбаня, в августе дождей почти не будет, а вот жары хватит с лихвой. "К середине месяца днем ожидается во +40 при почти полном отсутствии облаков. После 18-го ненадолго" запахнет осенью ", температура на два-три дня резко снизится до 20-22 градусов. Перед Днем Независимости снова потеплеет до 26-28 градусов — и лето закончится, попрощавшись проливным дождем ", — рассказал Горбань. А вот июль, по прогнозу синоптика, закончится теплой комфортной погодой, но с дождями. Синоптики Gismeteo свою очередь в прогнозе на месяц не видят крайне высоких температур. По их прогнозу июля закончится с высокими градусами + 27 + 32, дождей будет умеренно. Начало августа будет с похолоданием до + 22 + 25 и дождями на западе и севере, а на юго-востоке будут умеренные + 27 + 28 периодически осадками. Далее ожидается тепло от + 24 + 28 градусов со средним количеством осадков. Ниже смотрите прогноз погоды на месяц для Киева, Львова, Харькова и Одессы.

Скрин: Погода в Украине в августе (gismeteo.ua) Ранее синоптики рассказали, какой будет погода зимой в Украине, напугав снежными буранами и трескучими морозами. Также мы писали, когда в Украине ждать магнитные бури, эксперты назвали все опасные дать августа 2021.