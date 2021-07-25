Питание по программе All inclusive предлагают по путевкам во многих отелях на зарубежных курортах. Самые популярные такие путевки — в Египет. Однако отеле в среднем тратят на одного постояльца в день не более 12-14 долларов и используют различные ухищрения, чтобы сэкономить. Как рассказал владелец крупного турагентства в Хургаде Мохамед Шабир в интервью "Аргументы и факты", в программе "все включено" часто бывает разбавленное вино, пиво и другие напитки, а в самом рационе — много овощей и мало мяса. По словам Шабир, гостиницам такая система питания очень выгодна и туристы действительно могут есть столько, сколько в них влезет — отель все равно будет в прибыли. За последний год ситуация в Египте немного изменилась — цены на продукты пошли вверх, а вот повышать цены на отдых сильно не получится из-за конкуренции. Поэтому владельцы гостиниц идут на различные ухищрения, чтобы уровень отдыха остался на прежнем уровне и туристам предлагался тот же набор "все включено", но именно питание стало значительно хуже. "Поэтому, начинают жульничать с качеством и количеством пищи. Алкогольные напитки уменьшают: льют из пакетов вместо нормального вина" бормотуху ", а разливное пиво откровенно разбавляют. Даже несчастная кока-кола — и та разбавлена. Мне действительно страшно об этом рассказывать — вы ездить в олл-инклюзив нигде в мире не захотите ", — рассказал владелец турагентства. Свежих продуктов практически нет Как пояснил Шабир, на одного постояльца в день тратится в среднем 12-14 долларов. В эту сумму входит завтрак, обед, ужин, алкогольные напитки, вода, питание на пляже, Электричество, зарплата персонала. Еда закупается импортная, вместе — в дешевых поставщиков. Туда входит дешевая мороженая курятина, говядина и рыба. Ситуацию спасают сезонные овощи, которые в Египте в сезон стоят копейки. Вместо мяса — пицца Чтобы постояльцы не хотели много мяса, менеджеры придумали хитрость: в обед у бассейна гостям предлагают соблазнительную пышную пиццу из печи. Обычно туристы после такой пиццы на ужин берут меньше пищи. На 14 долларов турист получит много овощей, мелкую рыбу, нарубленную курицу в соусе, много булочек и сладостей. Как призналась хозяйка одного из минигостиниц в Хургаде, красивые круассаны и булочки НЕ пекут в местных пекарнях, их покупают замороженными. Мясо подается кусочками с подливой, с запеченными кабачками и баклажанами. Морепродукты (мидии, кальмары) обычно консервированные — их красиво выкладывают вместе с гарниром и создают иллюзию свежести. Свежими бывают шпинат и брокколи — с рынка. Коктейли безбожно разбавляют "Рома брызнут где капли, порежут туда лаймов для перебивки вкуса и Долли газировки. Где-то уменьшат порционные стаканчики, чтобы народу было лень подходить чаще. У меня на обеде в Хургаде говядина была явно из морозильника. Не покидало ощущение, что это древнее мягкие мясо бросил при отступлении верхмата ", — добавила хозяйка миниотеля. Смотрите, за что вы платите Как объясняет Шабир, на цену стоит обращать особое внимание, поскольку в Египте отели в четыре звезды может отличаться друг от друга колоссально. За номер в 50 долларов в сутки можно получить оленину на вертеле и черную икру. "То, что отпускники не доели вчера, им сервируют сегодня — просто в другом виде. Скажем, едите в понедельник жареную индейку, во вторник — рулет из индейки, в среду — Индычий кебаб. Впереди раздачи всегда выложат салаты и гарниры, мясо и рыба — в конце. Очень популярны "паста-станции", где готовят макароны в разных видах (тоже сытные), предлагают пиццу … основная задача — заполнить тарелки к мясу. Однако, могу вам сказать точно — качество продуктов строго проверяют, поэтому массовых отравлений не было очень давно ", — добавил Шабир. Если отель накормит людей просроченными продуктами, то приедет специальная комиссия, которая не берет взятки и отель просто закроют. "На ужине я беру арбуз: в мякоти чувствуется кислинка. Пожалуй, завтра его выбросят в мусор. Или переделают в желе. Или добавят в сладости. Основной принцип олл-инклюзив на любом курорте: кухня должна всего использовать без отходов, иначе будет прибыли. и специалисты в этой области правы — дело в цене. Получив комнату в отеле с нормой еды и алкоголя на 14 долларов в сутки, не ждите от качества экстаза и не удивляйтесь разведенном пиву. Се ля ви, как говорится ", — рассказала сотрудница турагентства Людмила. Напомним, ранее мы писали о том, как туристам правильно выбрать отель в другой стране. А также рассказывали о том, что в Турции могут закрыть туристический сезон.