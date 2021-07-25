Сенат Франции поддержал ужесточение мер борьбы с пандемией. В частности, он поддержал введение дополнительных ограничений для людей, которые не сделали прививку против коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle. Применение коронавирусных "пропусков" хотят расширить на рестораны и путешествия поездом и самолетом. Предложенные властью новые правила, помимо прочего, предусматривают обязательную вакцинацию медицинских работников. Во время голосования за новые правила в верхней палате французского парламента в ночь на воскресенье, 25 июля, документ поддержали 199 сенаторов, а 123 проголосовали "против". Сената и нижней палате парламента — Национальному собранию — еще предстоит согласовать его окончательный текст, чтобы найти компромисс. Ожидается, что это произойдет в течение 25 июля. Напомним, Франция ввела систему санитарного пропуска для музеев и кино. Ранее во Франции заявили о начале четвертой волны коронавируса на территории страны.