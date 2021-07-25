Сильные муссонные дожди, продолжавшиеся несколько дней и усиленные тайфуном Ин-фа, затопили столицу Филиппин Манилу и прилегающие провинции. Проводится эвакуация населения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. В некоторых частях столичного региона Филиппин, где проживает более 13 млн человек, вода поднялась до пояса и перекрыла дороги для легковых автомобилей. По меньшей мере один человек погиб. В городе Марикина 15000 человек перебрались в центры эвакуации сразу после тревожного подъема воды в большой реке. Чиновники говорят, что они пытаются открыть больше аварийных хранилищ, где будет возможным социальное дистанцирование и удастся предотвратить превращение эвакуационных лагерей в эпицентры заражения COVID-19. Мэр Марикина Марселино Теодоро обвинил года незаконных рубок в близлежащих горах и сильное заиление реки в постоянных наводнениях в своем городе. Напомним, ранее сообщалось, что из-за наводнения 30000 немцев до сих пор остаются без питьевой воды и электричества. Также стало известно, что компания Илона Маска SpaceX предоставит бесплатный доступ к Интернету Starlink наиболее пострадавшим от наводнения районам Германии.