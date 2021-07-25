Бывший президент США Дональд Трамп считает, что строительство газопровода "Северный поток-2" вскоре будет завершено, а Россия благодаря этому получит миллиарды долларов. Он вспомнил, как предупреждал Ангелу Меркель об угрозе трубопровода. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию выступления Трампа на митинге в Фениксе (штат Аризона). Трамп отметил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в поддержку строительства газопровода, "делала это для Германии". "Хотя я думаю, что этот газопровод — большая ошибка для Германии", — сказал бывший президент США. Как он считает, Берлин может "поднять белый флаг". "Поскольку все кончено. Они будут получать 60-70% энергоносителей из России", — утверждает Трамп. Республиканец вспомнил, что в прошлом он говорил Меркель следующее: "Мы тратим миллиарды долларов на вашу защиту от России, а вы платите миллиарды и миллиарды долларов России за энергоносители». Республиканец раз выступил с утверждением, что путем введения санкций ему удалось серьезно осложнить строительство газопровода, а действующая Вашингтонская Администрация во главе с демократом Джо Байденом не препятствует реализации проекта. "Он одобрил крупнейший трубопровод в мире — из России в Германию. И предполагается, что мы должны защищать Германию", — считает Трамп. Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина инициировала консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2". По его словам, консультации должны проводиться с целью обеспечения соблюдения принципов справедливости и безопасности в рамках развития энергопроектов. Министр подчеркнул, что главной претензией является то, что соглашение США и Германии не решать вопросы безопасности Украины, которая страдает от запуска "Северного потока-2".