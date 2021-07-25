Стал известен первый в истории олимпийский чемпион по скейтбордингу. Им стал японец Юто Хоригоме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Олимпиады-2020. Хоригоме по итогам соревнований набрал 37,18 балла. Вторым стал бразилец Кельвин Хофер (36,15), третьим — Джаггер Итон с США (35,35). Украинские скейтбордисты на нынешней Олимпиаде не представлены. Хоригоме 22 года, он является победителем четырех этапов Мировой лиги в "стрит". Скейтбордист принес сборной Японии третью золотую медаль на Олимпиаде в Токио, что позволило японской команде выйти на первое место в медальном зачете, имея в активе еще одну серебряную награду.

History made. Glad this is now an Olympic sport. Yuto Horigome wins the first ever #Olympic gold medal in #skateboarding today. # Tokyo2020pic.twitter.com / Hyes6x2Kki —