Украинская певица Джамала, которая скоро впервые примет участие в шоу "Танцы со звездами", похвасталась в сети своими сыновьями, которые заметно подросли. Звездная мама показала, как брать мыло перекусывают вместе. Серией семейных фото артистка поделилась в Instagram. На кадрах дети в одних подгузниках сидят за специальным детским столиком и лакомятся йогуртом. Старший Эмир-Рахман корчит забавные рожицы на камеру, а малыш Селим-Гирея сосредоточено пытается открыть коробочку. К слову, младший сын Джамалы уже стоит и ходит.

Джамала очаровала сеть милыми кадрами с сынками (фото: instagram.com/jamalajaaa) Гордая мама отметила, что оба уже настоящие личности, каждый со своим характером. "Мои коты. Так похожи на нас с Бекиром одновременно оба — настоящие личности (а что нас ждет через 5-10 лет?). Эмир всегда обосновывает свой выбор, Селим действует по зову сердца. Старший точно знает, какой вкус выберем сегодня , а младший охотно всегда составит компанию ", — поделилась Джамала. Поклонники засыпали певицу растроганными комментариями и отметили, что старший сынок просто ее копия, а младший больше похож на папу. Сладкие Очень красивые детки, старшенький похож на маму, просто вылитая мамина ребенок Милые, харизматичные малыши Замечательные детки. Здоровья и счастья Емирка Вас похож, а Селимка на Бекира. Сладусикы Хорошие ребята !!! Старший копия мама, а младший папа Какие красавчики! Главное — все здоровы, а мама и папа счастливы! Наслаждайтесь жизнью, ведь каждое мгновение — неповторимая, а дети растут! Карапузикы маленькие Так подросли Замечательные Волшебные малыши Какие милые Ангелочки! Напомним, ранее Джамала показала яркие кадры со съемок "Танцев со звездами" и захватила эффектным нарядом.