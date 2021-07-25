Всегда быть полной сил и при этом поддерживать стройную фигуру и хорошую форму помогут несколько ритуалов и действий, которые нужно сделать ежедневными. Диетолог Кристина Шереметьева перечислила в Instagram свой топ полезных привычек, которые помогают поддерживать отличную форму и оставаться бодрым и полным сил. 1. Вечером — вон телефон! Я убираю телефон перед сном подальше. Так нет соблазна начать новый день с социальных сетей и прокрастинации. Утром я беру телефон в руки только для того, чтобы выложить пост. Кстати, эта привычка в разы повышает мою эффективность в течение дня! ⠀ 2. Планы на завтра — вечернее занятие. Планировать свой день — замечательная привычка, благодаря которой у вас появится больше времени для себя. Я стараюсь планировать свои дела минимум на неделю вперед, но корректирую свой план на следующий день по вечерам. Так я не трачу время зря и успеваю наслаждаться жизнью. ⠀ 3. Воду на утро готовлю с вечера. Чтобы не нарушать питьевой режим, не забывать пить воду и не тратить утром драгоценное время, лимонную и медовую воду я готовлю с вечера. Минеральную просто наливаю утром из бутылки в стакан. Так до завтрака я успеваю выпить нужный объем воды, утоляю ночную жажду и чищу свой организм после ночного сна.

⠀ Иллюстративное фото (pexels.com) 4. Проветривание — обязательный вечерний ритуал. Чтобы легко заснуть и крепко спать всю ночь, каждый вечер перед сном в течение 15-20 минут я проветриваю свою спальню. ⠀5. Сон — до 23 часов! Так я успеваю выспаться, отдохнуть и поддерживаю в порядке гормональный фон. ⠀ 6. Начинаем утро с благодарности! Мое утро начинается с поцелуя мужа и медитации. Я благодарю окружающему миру за все возможности, которые он дарит мне, за любовь и поддержку близких, за силы и здоровье. Это вдохновляет меня и делает более устойчивой к ежедневным стрессам.

⠀ Иллюстративное фото (pexels.com) 7. Во время еды я только им! Я убираю телефон, не беру книгу и не включаю ТВ. Я посвящаю это время только пищи. Спокойно пережевывает пищу, наслаждаюсь ароматом и текстурой блюд, получаю удовольствие от вкуса. Так я не переедаю, не ухожу из-за стола голодной, не чувствую потребность в лишних перекусов и поддерживаю нормальное пищеварение. Напомним, что ранее диетолог Ольга Усенко назвала топ-6 утренних привычек для похудения.