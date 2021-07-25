Многие жители Афганистана, которых США согласились эвакуировать из этой страны, в свете наступления боевиков радикального движения "Талибан" не смогут приехать в Кабул. Из столицы их должна забрать американская сторона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News. Тысячи афганцев, имеющих право на то, чтобы США эвакуировали их из страны, теперь столкнулись с последней смертельно опасным препятствием — добраться до Кабула, не будучи захваченными или убитыми движением "Талибан". По данным NBC, некоторые жители страны сообщили американским властям, что не могут прибыть в Кабул, поскольку дороги уже контролируют талибы. Десятки афганцев обратились к благотворительным организациям в США за финансовой помощью. Они заявляют, что не могут самостоятельно оплатить поездку в афганскую столицу. В публикации приводится комментарий американского чиновника. Он констатировал, что США уже почти не имеют военного присутствия в Афганистане и "не могут обеспечить транспортировку" эвакуированных лиц. Напомним, что США намерены вывезти из Афганистана афганцев, сотрудничавших с военными. Афганцы работали переводчиками и выполняли другую работу, чтобы помочь в Афганистане американским военным. Ранее сообщалось, что США выдадут визы уязвимым слоям Афганистана.