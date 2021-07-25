Погода в Украине снова будет сильно жаркой, особенно в некоторых областях. В то же время не обойдется и без гроз с ливнями. Об этом нам рассказали в Украинском гидрометцентре. Так, температура повысится до + 30 + 34 градусов уже 27 июля в южных и восточных областях. На Западе и севере будет на несколько градусов ниже. Такая погода продержится до 30-го числа. Кроме того, по стране будут время от времени блуждать грозовые дожди. В понедельник, 26 июля, ожидается + 27 + 31, на юге и востоке + 29 + 32 градуса. При этом на северо-западе пройдут дожди, а в Закарпатье возможны сильные ливни.

Погода в Украине 26 июля (meteo.gov.ua) 27 июля станет жарко в южных, восточных областях и на Закарпатье — от +30 до +34. На остальной территории + 28 + 31 градус. Грозы вероятные в западных областях. В среду, 28 июля температура по-прежнему будет высокой на юге и востоке и более скромной на остальной территории. А грозовые осадки охватят северные, западные и часть центральных областей.

Погода в Украине 27-28 июля (meteo.gov.ua) 29 июля вновь жарко, в том числе и на севере, где ожидается + 29 + 31. Но атмосферный фронт переместится на юго-восток и пойдет с запада. Пятница 30 июля будет также с высокими градусами, а дожди наиболее вероятны на западе и юге.

Погода в Украине 29-30 июля (meteo.gov.ua) Ранее синоптики предупредили о том, что в августе температура может повыситься до 40 градусов.