Украинский шпажист Игорь Рейзлiн победил итальянца Андреа Сантарелли и завоевал бронзовую медаль Олимпиады-2020. Схватка завершилась со счетом 15:12. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НОК Украины. Ранее Рейзлин в 1/8 финала победил швейцарца Суи Гайнцера — 15:12. А в полуфинале соревнований нанес поражение 18-летнему Мохаммеду Ельсаеду Израиля — 15:13. В полуфинале Игорь Рейзлин уступил французу Ромена Каннон. Это вторая награда Украины на XXXII Летних Олимпийских играх в Токио. Отметим, в первый медальный день дзюдоистка Дарья Билодид заняла третье место и получила "бронзу". Ранее сообщалось, что Рейзлин вышел в полуфинал Олимпийских игр. Напомним, украинка на Олимпиаде-2020 завоевала четвертое место в пулевой стрельбе.